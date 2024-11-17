استخدمه سفاح التجمع.. قصة مخدر اغتـصاب الفتيات المضبوط مع بلوجر شهيرة (إنفوجراف)

القاهرة - سامية سيد - 180 لترا من المخدرات بقيمة 145 مليون جنيه، هذا ما أعلنته وزارة الداخلية بعد ضبط عصابة ترويج مخدر "اغتصاب الفتيات" فى التجمع الخامس، فما الذى نعرفه عن هذا المخدر.



قصة مخدر اغتـ ـصاب الفتيات المضبوط مع بلوجر شهيرة

المخدر الذى أعلنت عنه وزارة الداخلية هو مخدر "GHB" أو ما يعرف بـ مخدر"اغتصاب الفتيات" واستخدمه سفاح التجمع طبقا للتحقيقات فى ارتكاب جرائمه وقتل 3 سيدات، بإعطاء الفتيات عقاقير طبيبة مذهبة للوعى والعقل قبل قتلهن.وتم ضبط بلوجر شهيرة وأخر أجنبى بتهمة ترويج نحو 145 لترا من مخدر "GHB" بقيمة 145 مليون جنيه، لترويجه على الشباب.

مصادر طبيبة كشفت أن عقار "GHB" هو عبارة عن مادة فى جسم الأنثى عند زيادة نسبتها تزيد الإثارة لديها، وبمجرد تعاطى العقاقير الطبية المذهبة للعقل ومنها مادة الـGHB تظهر الأعراض بعد نصف ساعة المتمثلة فى التحدث بطلاقة والضحك الهستيرى والرغبة فى الرقص، وبعد ساعتين تشوش الافكار وبزيادة مفعول المادة المخدرة تزيد الرغبة الجنسية.ووفقا لمعلومات الطب الشرعى فأن مادة الـGHB يستمر مفعولها من 10 إلى 12 ساعة، وينتهى بخمول ونعاس وفقدان القدرة على التحكم العضلى، وبعد استعادة الوعى يشعر متعاطيه بهمدان وتكسير فى الجسم لمدة يومين، والأخطر تأثيرات هذه العقاقير المخدرة أنها تساعد فى فقدان 90% من الذاكرة الحديثة للمجنى عليها فهى لا تعلم ما حدث لها.

وعلى الرغم من أن هذه العقاقير الطبية الخطيرة لا توجد فى مصر يتم جلبها من الخارج لتجربتها.نجحت الداخلية فى ضبط أكثر من 180 لترا من "مخدر اغتصاب الفتيات" بحوزة عنصر إجرامى "يحمل جنسية إحدى الدول" "وصانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعى" بالقاهرة.. قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بقرابة 145 مليون جنيه تقريبا.

جاء ذلك إدراكا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام ( أحد العناصر الإجرامية " يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ) بالإتجار فى مخدر (المعروف بمخدر اغتصاب الفتيات) عبر شرائه من أحد المواقع الإلكترونية بإحدى الدول ثم شحنة لدولة أخرى تمهيداً لتهريبه إلى داخل البلاد داخل عبوات مثبت عليها ملصق لإحدى شركات النظافة إمعاناً منه فى عمليات التمويه وذلك لترويجه بين أوساط الشباب وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته ( 180 لترا من مخدر اغتصاب الفتيات) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، كما أمكن تحديد وضبط إحدى المتعاملات معه (صانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعى " لها معلومات جنائية") لقيامها بترويج المخدر بين أوساط الشباب نظير مقابل مادى، وعُثر بحوزتها على (زجاجة تحتوى بداخلها كمية من مادة مخدرة - عدد من الأقراص المخدرة) وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـقرابة ( 145 مليون جنيه تقريبا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتولت النيابة العامة التحقيق.