شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر يعلن توزيع ملابس على طلاب جامعة المنيا من أبناء الأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم صندوق تحيا مصر، اليوم، معرض للملابس الجديدة في جامعة المنيا، لإتاحة الفرصة أمام أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة، لاختيار ما يناسبهم من المعرض كهدية من الصندوق بحُرية تامة ودون مقابل، ويستمر على مدار 4 أيام، خلال الفترة من 17 نوفمبر وحتى 20 نوفمبر، وافتتح المعرض بحضور اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، وعدد من قيادات صندوق تحيا مصر، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويعكس المعرض روح التكافل المجتمعي من خلال تخفيف العبء عن كاهل أسر الطلاب الأولى بالرعاية، وتقديم كل الدعم للطلاب الذي يحتاجونه لمواصلة مسيرتهم التعليمية بثقة وحماس.

ويتضمن معرض دكان الفرحة في جامعة المنيا 20 ألف قطعة من الملابس الجديدة والأحذية والإكسسوارات والعطور وحقائب اللاب توب، لمن أُعدت لهم دراسة حالة اجتماعية من خلال صندوق التكافل الطلابي بالجامعة، ليوفر المعرض فرصة اختيار لكل طالب وطالبة 7 قطع مختلفة بالإضافة إلى قطعة إكسسوار من بين المعروضات مجانًا، ويأتي تنظيم معرض جامعة المنيا ضمن سلسلة من المعارض التي تجوب محافظات الجمهورية طوال العام الدراسي لتقديم الدعم للطلاب الأولى بالرعاية.

وأبدى الطلاب سعادتهم الغامرة بالتنوع الكبير في الملابس المعروضة في معرض "دكان الفرحة"، والتي تلبي كافة الأذواق، حيث جاء هذا المعرض في توقيت مثالي مع دخول فصل الشتاء، خاصةً مع ارتفاع الأسعار في الأسواق، وقد ساهم التنظيم المحكم والتعاون المثالي من قبل المتطوعين في خلق أجواء مريحة وساعد الطلاب على اختيار ما يناسبهم بسهولة.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها في أبريل عام 2019، وتعد أحد أنشطة قوافل الحماية الاجتماعية التي ينظمها الصندوق لتوفير الكساء للطلاب الأولى بالرعاية داخل الجامعات الحكومية، وتم تنظيم معارض لطلاب جامعات بنها، ودمنهور، وجنوب الوادي، والإسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلون، وأسيوط، فضلًا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم، في القاهرة، والجيزة، والشرقية، والإسكندرية، والأقصر والواحات البحرية، والمنيا، وقنا، وسوهاج، وشمال سيناء.