شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أماكن استخراج بطاقات الرقم القومى الفورية والان مع تفاصيل الخبر

تولى وزارة الداخلية اهتمامًا خاصًا بـ"التحول الرقمي" بناء على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث أتاح قطاع الأحوال المدنية للمواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي المصرية "الفورية" واستلامها مباشرة، توفيرا للوقت والجهد.

وتتيح الأحوال المدنية استخراج بطاقات الرقم القومي الفورية بالعباسية وعددًا من مقارها في المحافظات بالوجه البحري والصعيد، حيث تساهم هذه الميزة في حصول المواطنين على البطاقات بشكل سريع.

وشهدت الأحوال المدنية، تطوراً ضخماً، بما يتيح للمواطن الحصول على الخدمة بسهولة ويسر، حيث أتاحت الأحوال المدنية بعض الخدمات عن طريق مركز الـ"كول سنتر" ويجرى توصيل الخدمة المطلوبة للمواطن بمحل إقامته من خلال البريد المؤمن. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين استخراج الأوراق الثبوتية "وثائق الزواج والطلاق والميلاد والقيد العائلى" بـعدة لغات مختلفة، أبرزها "الإنجليزية والفرنسية والألمانية"، وجاءت هذه التسهيلات على المواطنين، لتوفير العناء عليهم، وعدم اللجوء لمكاتب ترجمة الأوراق الثبوتية.