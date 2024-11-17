شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد جناح وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

في أثناء جولته بمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT’24” تحت شعار"The Next Wave "، زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، جناح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال زيارته لجناح وزارة التعليم العالي، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح تفصيلي من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول أبرز إنجازات الوزارة في مجال التحول الرقمي.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن هذه الإنجازات تأتي في إطار الإستراتيجية التي أطلقتها الوزارة في مارس 2023، التي تهدف إلى التكيف مع التحديات التي تفرضها التطورات التكنولوجية المتسارعة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الإستراتيجية تراعي حجم منظومة التعليم العالي في مصر، التي تضم نحو 4 ملايين طالب يدرسون في 115 جامعة.

وفي الوقت نفسه، أوضح وزير التعليم العالي أنه تم ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه في تطوير البنية التحتية الرقمية بالجامعات الحكومية؛ بهدف تسهيل استخدام تقنية المعلومات وتحقيق التحول نحو الإدارة الإلكترونية، كما تم التركيز على تدريب الكوادر الأكاديمية والإدارية بالجامعات على التعامل مع تكنولوجيا المعلومات، مضيفا أنه تم تحفيز إنشاء كليات متخصصة في الحاسبات والذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى زيادة عدد هذه الكليات ليصل إلى 92 كلية، بالإضافة إلى التحاق أكثر من 110 آلاف طالب بهذه التخصصات.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتبنى مبدأ التخصصات المتداخلة لدمج تكنولوجيا المعلومات في التخصصات المختلفة، لافتًا إلى أنه تم إطلاق أول تجربة دمج للذكاء الاصطناعي التوليدي بأحد المواد الدراسية بجامعة عين شمس من خلال التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة مايكروسوفت العالمية؛ بهدف استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم الطلاب بمهارات سوق العمل من خلال المُقررات الدراسية وذلك تمهيدًا لتعميمها على باقي البرامج الدراسية بالجامعات المصرية.