شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات مهمة من الزراعة لمزارعى الموز خلال نوفمبر .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 17 نوفمبر 2024 02:30 م

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموز مراعاتها، خلال شهر نوفمبر.

تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي :

أولا: أهم العمليات لمحصول الموز

1- وضع السنادات لحماية النبات من السقوط نتيجة ثقل “السباطة” وتأثير الرياح.

2- تغطية “السباطات” بأكياس البولي إيثيلين الزرقاء المفتوحة الطرفين حيث تربط من أعلى فقط حول عنق “السباطة” وتترك مفتوحة من أسفل وذلك لحماية “السباطة” وتدفئتها.

3- جمع “السباطات” التي وصلت إلى مرحلة اكتمال النمو ترك الساق الكاذب حتى شهر مارس.

ثانيا: تسميد محصول الموز

أ-تسميد أشجار الموز التي تروى بالغمر:

1- إضافة الأسمدة العضوية بمعدل 20-30 م3 / فدان مخلوطة بالسوبر فوسفات بمعدل 300 كجم / مع اضافة 250 كجم كبريت زراعي تقلب جميعها خلال العزقة الشتوية.

2-الري مباشرة بعد إضافة السماد العضوي والمحافظة على وجود نسبة من الرطوبة بالتربة.

ب-تسميد أشجار الموز التي تروى بالتنقيط:

1- إضافة (4 كجم نترات نشادر + 7 كجم سلفات بوتاسيوم) / فدان خمس مرات أسبوعيا مع مياه الري.

2- حقن حامض الفوسفوريك منفردا بمعدل 1 لتر / فدان أسبوعيا بشبكة الري.

3- إضافة الأسمدة العضوية بمعدل 40 م 3/ فدان وخلطها بالسوبر فوسفات بمعدل 500 كجم / فدان مضافا اليها 250 كجم كبريت زراعي مع ملاحظة خلط هذه الكميات جيدا.

ثالثا: برنامج الري لمحصول الموز

1- الري يوميا بمعدل 15-20 م3 مياه / فدان.

رابعا: برنامج المكافحة لمحصول الموز

1- فحص وإزالة النباتات المصابة بمرض تورد القمة والتبرقش .

2- رش النباتات المصابة وخاصة أغماد الأوراق بأ؛د المبيدات الموصي بها للقضاء علي المن .

3- تقليع الجور المصابة وجمعها خارج المزرعة والاستفادة منها في عمل مكمورة سمادية.

4- وضع الجير الحي مكان الجورة المصابة وإطفاءه بالماء مباشرة لتطهيرها.

