شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك لـ30 شارع بالحوامدية والان مع تفاصيل الخبر

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك لـ30 شارع بالعزبة الشرقية بـ مدينة الحوامدية، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وشدد نائب المحافظ، على رفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

واختتم نائب المحافظ، جولته الميدانية بتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لقرية أم خنان، للوقوف على الوضع الحالي للمعدات ومدى كفاءتها والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة، وذلك لترشيد الأنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة المعدات، مؤكدًا على رفع كفاءة الحملة الميكانيكية بالكامل.

رافق نائب المحافظ هاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية، ومسؤولي مديرية الطرق وشركات مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة والكهرباء والغاز والشركات المنفذة للأعمال.



