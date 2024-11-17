شكرا لقرائتكم خبر عن استعداداً لامتحانات التيرم.. خطوات إعداد الإيميل الموحد لطلبة الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

استعدادا لامتحانات نصف العام لطلاب الشهادة الإعدادية والتى تنطلق فى يناير المقبل، بدأت المدارس الاستعداد لتمكين الطلاب من ملء وتسجيل الاستمارة الالكترونية للتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وحددت المديريات والإدارات التعليمية طريقة تفعيل الايميل الموحد للطلاب حيث يمكن الدخول على رابط الحساب الموحد بموقع الوزارة عبر الرابط التالى https://office365.emis.gov.eg/، ويتم اختيار أيقونة حساب الطالب وكتابة البيانات منها الرقم القومى للطالب وكود الطالب المدون فى إيصال سداد مصروفات الدراسة والضغط على أيقونة التحقق من البيانات، وسوف تظهر صفحة مدون فيها اسم الطالب ومدرسته.

وأوضحت المديريات أنه يتم تدوين كلمة سر واختيار إرسال كود التفعيل عن طريق الإيميل أو رقم المحمول، ثم يقوم الطالب بكتابة كود التفعيل المرسل على الإيميل أو رقم المحمول، حيث وجهت المدارس الطلاب بضرورة حفظ الإيميل وكلمة السر مع تجهيز صور شخصية لاستخدامها عند تسجيل استمارة دخول الامتحانات.

وأوضحت المديريات التعليمية أنه سيتم إتاحة تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة المقبلة .