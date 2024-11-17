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أسعار البصل والخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين

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القاهرة - سامية سيد - وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، لتلبية احتياجات المواطنين، بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى .

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة  بالمجمعات الاستهلاكية

- الطماطم10.5جنيه .
- البصل 15جنيها.
‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 22 جنيها .
‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 30 جنيها .
- بطاطا 10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 22.5.

- الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.
- الكوسة بـ 18 جنيها .
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 13.5 جنيه .
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 20 جنيها.
- ‏الفلفل الألوان بـ 65 جنيها .
- الليمون بـ 18 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.
- الموز البلدي بـ 26جنيها

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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