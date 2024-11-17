شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف معلومات مهمة عن علاج سرطان الرئة .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 17 نوفمبر 2024 01:48 م

قالت وزارة الصحة والسكان إن سرطان الرئة إذا كان في مراحل متقدمة يتم تحديد خطة العلاج عن طريق الطبيب المعالج إما علاج كيميائي أو إشعاعي.

وقالت وزارة الصحة والسكان: يمكن الاطمئنان على صحة الرئة من خلال الكشف المبكر في العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 خطوات تحمى من الإصابة بـ سرطان الرئة والتى تتضمن :-

- الإقلاع عن التدخين

- ارتداء الواقيات في الأماكن المسببة للتلوث

- الابتعاد عن الأبخرة وجميع مصادر التلوث

- عدم الجلوس بجانب المدخنين



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