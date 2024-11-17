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وزارة الصحة تكشف معلومات مهمة عن علاج سرطان الرئة .. إنفوجراف

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف معلومات مهمة عن علاج سرطان الرئة .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأحد، 17 نوفمبر 2024 01:48 م

قالت وزارة الصحة والسكان إن سرطان الرئة إذا كان في مراحل متقدمة يتم تحديد خطة العلاج عن طريق الطبيب المعالج إما علاج كيميائي أو إشعاعي.

وقالت وزارة الصحة والسكان: يمكن الاطمئنان على صحة الرئة من خلال الكشف المبكر في العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 خطوات تحمى من الإصابة بـ سرطان الرئة والتى تتضمن :-

- الإقلاع عن التدخين

- ارتداء الواقيات في الأماكن المسببة للتلوث

- الابتعاد عن الأبخرة وجميع مصادر التلوث

- عدم الجلوس بجانب المدخنين


انفوجراف


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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