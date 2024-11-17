شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: إنهاء تطوير خدمات الرعاية الأولية لمبادرة حياة كريمة بواقع 87% والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تطوير شامل لخدمات الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن حملة «100 يوم صحة» قدمت 37 مليونا و494 ألف خدمة طبية حتى الآن، وتم تشغيل 157 منشأة «حياة كريمة» من إجمالي 181 منشأة كما تم استلامها بواقع 87%، وتشغيل 7 مراكز للألبان العلاجية بمحافظات (البحر الأحمر، شمال سيناء، مطروح، كفر الشيخ، الوادي الجديد، الأقصر، السويس).

وتابعت وزارة الصحة والسكان : قدمت المبادرة الرئاسية لتطوير خدمات الرعاية الأولية خدماتها لـ 846 ألف متردد خلال الربع الثالث من العام الجاري.