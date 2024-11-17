شكرا لقرائتكم خبر عن قضية عالقة منذ 34 عاما.. محافظة الجيزة تضع حلول جذرية لعمارة نفق نصر الدين والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لقاءً موسعًا للوقوف على آليات حل إحدى أقدم القضايا المعلقة بملفات عمل المحافظة لأكثر من 34 عامًا، وهي عدم تسلم ملاك الوحدات السكنية بعمارة نفق نصر الدين بحي جنوب الجيزة لوحداتهم حتى الآن، وذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، والنواب محمد الحسيني وكيل أول لجنة الإدارة المحلية، وعمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وذكي عباس وأسامة الأشموني وإيمان الألفي أعضاء مجلس النواب.

وأكد محافظ الجيزة، أنه تم بحث الملف بشكل كامل من قبل الجهاز التنفيذي وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلين عن وزارة الإسكان للنظر والوصول إلى الحلول الملائمة في ضوء الإطار القانوني لرفع المعاناة عن كاهل ملاك الوحدات وتسليم العمارة السكنية لهم بعد إنهاء كافة الأعمال اللازمة لها من رفع كفاءة للبنية التحتية وتحسين حالة المرافق وإنهاء التشطيبات اللازمة.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم تكليف حي جنوب الجيزة وهيئة النظافة والتجميل برفع كافه المخلفات والقمامة المتراكمة على مدار سنوات داخل وبمحيط العمارة السكنية كأولى خطوات العمل التنفيذي للسير في إجراءات الحل.

وأشار "النجار"، إلى أنه تم الوصول إلى حلول توافقية مع السكان، إذ تم الاتفاق على طرح مشروع العمارة السكنية بشارع البحر الأعظم، والتي تقع ملكيتها لمحافظة الجيزة على عدد من الشركات العاملة في ملف التطوير العقاري وتوقيع بروتوكول معها لاستغلال بعض الحقوق العقارية بعمارة البحر الأعظم في سبيل التدخل في إنهاء أعمال الإنشاءات والمرافق والتشطيبات اللازمة بعمارة نفق نصر الدين، وذلك دون تحميل المواطنين أو المحافظة أي أعباء مالية إضافية والالتزام بالتعاقدات المبرمة كحل جذري لتلك المشكلة المعلقة على مدار سنوات.

ولفت إلى أنه تقدم حتى الآن 5 شركات "مطورين عقارين" للمشاركة في المشروع وسوف يتم دراسة الملفات المقدمة منهم من قبل المعنيين واللجنة المشكلة بالمحافظة لتحديد افضل العروض وتنفيذها وفقاً للقانون واللوائح المحددة لذلك.

وأشار محافظ الجيزة، خلال اللقاء إلى سعي المحافظة لطرح مسطح الجراج الكائن بالدور السفلي لعمارة نفق نصر الدين للسادة ملاك الوحدات السكنية بها وذلك للاستفادة منه نظرًا لما تعانيه المنطقة من تكدس مروري وندرة في الساحات المتاحة لانتظار السيارات إلى جانب بحث موقف إحدى قطع الأراضي الفضاء المتواجدة بجوار العمارة السكنية لإنشاء جراج لانتظار السيارات به كأحد الحلول الإضافية.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه سيتم وضع جدول زمني لكافة خطوات العمل التنفيذية ومتابعه مراحل العمل والتنفيذ لحين غلق الملف بالكامل وتسليم العمارة السكنية بالكفاءة اللازمة للسكان.

ومن جانبهم، أوضح النواب أن هناك نية واضحة للجهاز التنفيذي للمحافظة في حل تلك المشكلة العالقة، إذ تم التأكيد على متابعة الملف لحين الانتهاء منه بالكامل انطلاقًا من التعاون المثمر بين الجهاز التنفيذي لمحافظة الجيزة وأعضاء مجلس النواب.

وأكد ممثلو السكان من ملاك الوحدات السكنية بعمارة نصر الدين عن نية جميع الملاك في التنازل عن كل القضايا المرفوعة ضد محافظة الجيزة والتعاون الكامل لتنفيذ الحلول المقترحة والوفاء بكافة الالتزامات الواقعة على السكان.

جاء اللقاء بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، ومحمد نور السكرتير المساعد، ومحمد مرعي رئيس مدينة الجيزة، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، واللواء وائل سعده، والدكتور طارق نصر الدين مدير مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية.