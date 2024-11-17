شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، لتلبية احتياجات المواطنين، بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى .وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية
- الطماطم10.5جنيه .
- البصل 15جنيها .
- البطاطس بـ 22 جنيها .
- الجزر بـ 30 جنيها .
- بطاطا 10 جنيهات.
- الخيار بـ 22.5
- الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.
- الكوسة بـ 18 جنيها .
-الباذنجان العروس 13.5 جنيه .
- الفلفل البلدي بـ 20 جنيها.
- الفلفل الألوان بـ 65 جنيها .
- الليمون بـ 18 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.
- الموز البلدي بـ 26جنيها
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