شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: اضطراب حركة الملاحة على شواطئ البحر المتوسط الغربية وشمال الدلتا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية اليوم على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط وشواطئ شمال الدلتا ليصل ارتفاع الموج إلى (2- 3 م) وسرعة الرياح(55:40 كم /س).

وتوقعت الهيئة أن يشهد اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024، طقسًا مائلًا للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر، معتدلًا نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب البلاد.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 14، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17.