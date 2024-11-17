شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومي للطفولة والأمومة يدعم الأطفال بالأسكندرية احتفالًا بأعياد الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

قامت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، ووفدًا من المجلس، بزيارة لمحافظة الإسكندرية، فى إطار الاحتفال بـ أعياد الطفولة ولرسم البسمة علي وجوه الأطفال.

واوضحت "السنباطي" ان الزيارة تضمنت مشاركة الاطفال بمستشفى سرطان الاطفال ببرج العرب الاحتفالات بعيد الطفولة، حيث تمت زيارة الأطفال بالمستشفى والاطمئنان على ما يلقونه من خدمات ورعاية، وحرص وفد المجلس على التحدث وتبادل الحوار مع الأطفال، وتوزيع بعض الهدايا العينية عليهم.

وأضافت "السنباطي" انه تمت زيارة مركز التأهيل الاجتماعي بالعامرية، وتفقد ما يتم به من إنشاءات والتعرف علي ماسيقدمه المركز من خدمات للأطفال، كما تم توزيع بعض الهدايا العينية علي الاطفال.

وأكدت "السنباطي"، أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيد من التعاون في العديد من الانشطة التي تخدم الأطفال بمحافظة الإسكندرية، لافتة الى حرص المجلس القومى للطفولة والأمومة على دعم كافة المؤسسات التى تقدم خدمات وأنشطة للأطفال.