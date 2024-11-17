شكرا لقرائتكم خبر عن تأثر ضغوطات المياه وانقطاعها ببعض مناطق حدائق الأهرام لمدة 8 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة، أن جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، أفاد بحدوث عطل مفاجئ بخط المياه العكرة المغذي لبعض المناطق بقطاع حدائق الأهرام.

وأوضحت المحافظة، أن جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر أفاد بأنه جارٍ تنفيذ أعمال الإصلاح للخط المغذي ولحين انتهاء الأعمال سوف تتأثر عددًا من المناطق بقطاع هضبة الأهرام بضعف للضغوطات أو انقطاعات للمياه لمدة 8 ساعات مع عودتها بصورتها الطبيعية فور الانتهاء من الإصلاح.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتسيير السيارات المحملة بالمياه النقية الصالحة لأغراض الشرب للمناطق المتأثرة بقطاع هضبة الأهرام عند الطلب على رقم طوارئ 125 وعلى الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.