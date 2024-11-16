شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يطيل أمد حرب غزة للبقاء فى الحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يطيل أمد حرب غزة للبقاء في الحكم ويفعل ذلك على حساب الجنود والأسرى، مشيرة إلى أن نتنياهو يدير فى غزة حربا بلا أهداف ويرفض متعمدا إيجاد حكم بديل لحكم حماس.

وأضافت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين أن التيار المتطرف فى الحكومة يواصل الدفع نحو الاستيطان والسيطرة على غزة، مشيرة إلى أنه بدلا من إنهاء الحرب وإعادة المختطفين يوسع الجيش المحاور ويقيم المنشآت.

واستكملت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين "بايدن قال لنا هذا الأسبوع إن نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب حتى تختفي حماس".