شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: انقطاع الكهرباء عن حيفا بعد إطلاق 8 صواريخ من لبنان تجاه المدينة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية رصد إطلاق 8 صواريخ من لبنان تجاه مدينة حيفا ومحيطها تسببت فى أضرار جسيمة بعدد من المبانى والمركبات بمنطقة الكرمل بمدينة حيفا.
وأكدت أن هناك إصابة مباشرة لمبنى فى منطقة الكرمل بمدينة حيفا واندلاع حريق كبير، وأشارت يسرائيل هيوم إلى حدوث انقطاع للتيار الكهربائى عن أجزاء من مدينة حيفا نتيجة للقصف.
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