وأكدت أن هناك إصابة مباشرة لمبنى فى منطقة الكرمل بمدينة حيفا واندلاع حريق كبير، وأشارت يسرائيل هيوم إلى حدوث انقطاع للتيار الكهربائى عن أجزاء من مدينة حيفا نتيجة للقصف.

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية رصد إطلاق 8 صواريخ من لبنان تجاه مدينة حيفا ومحيطها تسببت فى أضرار جسيمة بعدد من المبانى والمركبات بمنطقة الكرمل بمدينة حيفا.

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: انقطاع الكهرباء عن حيفا بعد إطلاق 8 صواريخ من لبنان تجاه المدينة والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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