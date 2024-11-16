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إعلام عبرى: انقطاع الكهرباء عن حيفا بعد إطلاق 8 صواريخ من لبنان تجاه المدينة

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية رصد إطلاق 8 صواريخ من لبنان تجاه مدينة حيفا ومحيطها تسببت فى أضرار جسيمة بعدد من المبانى والمركبات بمنطقة الكرمل بمدينة حيفا.

وأكدت أن هناك إصابة مباشرة لمبنى فى منطقة الكرمل بمدينة حيفا واندلاع حريق كبير، وأشارت يسرائيل هيوم إلى حدوث انقطاع للتيار الكهربائى عن أجزاء من مدينة حيفا نتيجة للقصف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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