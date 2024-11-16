شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الإسرائيلى: الحرب كلفتنا حتى الآن 250 مليار شيكل والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قال إن الحرب كلفتنا حتى الآن 250 مليار شيكل، ولن أشارك في اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين يؤدي إلى وقف الأعمال القتالية، وأعتقد أنه من الصواب إقامة مستوطنات في غزة وسيكون ذلك ولكن ليس لأغراض الحرب.



وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

