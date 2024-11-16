شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: رئيس الوزراء يشهد الاحتفال ببدء الإنتاج بشركة «النصر للسيارات» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: رئيس الوزراء يشهد الاحتفال ببدء الإنتاج والتشغيل بشركة «النصر للسيارات»

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بعد توقفها 15 عاما.. رئيس الوزراء يشهد الاحتفال ببدء الإنتاج والتشغيل بشركة «النصر للسيارات».. مدبولى: عودة هذه القلعة الصناعية للحياة مرة أخرى كانت قرارا استراتيجيا.. والدولة لم تفرط فى قلاعها الصناعية على الإطلاق بل تستهدف الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها

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