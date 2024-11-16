شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح مقرًا جديدًا ببني سويف والان مع تفاصيل الخبر

قام المستشار/ عبد الراضي صدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم السبت، بزيارة لمحافظة بني سويف التقى فيها الدكتور محمد هاني غنيم - محافظ "بني سويف"، ليشهد افتتاح مقر النيابة الإدارية ببني سويف القسم الثالث، وانضمامها لمنظومة التحول الرقمي بالنيابة

رافق رئيس الهيئة خلال الزيارة كل من المستشار سعد مزيد - النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارغالب محي الدين - وكيل إدارة النيابات للشئون الإدارية، والمستشار محمد ناجح - وكيل إدارة النيابات للشئون المالية، والمستشار محمد عبد الوهاب - رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمحافظة، والمستشاروليد الجارحي - عضو المكتب الفني ببني سويف، والمستشار محمود عبد الحليم - عضو إدارة النيابات؛ حيث شهد اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين، واختتم بتبادل الدروع التذكارية.

افتتاح المقر

وعقب ذلك توجه الحضور برفقة المستشار فوزي شحاتة - مدير فرع الدعوى التأديبية - القسم الثاني بالقاهرة، والمستشار زكي شلقامي - وكيل إدارة التفتيش القضائي، والمستشار محمود سمير خلف الله - مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار محمود حمدي - عضو وحدة التحول الرقمي، ليشهدوا افتتاح مقر النيابة الإدارية ببني سويف – القسم الثالث بمبنى مجمع النيابات الإدارية بمدينة "بني سويف الجديدة"، وتدشين منظومة التحول الرقمي بها، حيث كان في استقبالهم قيادات وأعضاء النيابة الإدارية ببني سويف يتقدمهم المستشار حسين عبد الله طلب – مدير المكتب الفني ببني سويف، والمستشارحسن عبد السلام – مدير شئون المقر بمبنى مجمع النيابات الإدارية ببني سويف.

الحضور

وحرص الحضور على تَفَقُد مبنى مجمع النيابات الإدارية بمدينة بني سويف الجديدة والذي يشمل: المكتب الفني وفرع الدعوى التأديبية ونيابتي بني سويف القسم الأول والثاني، بالإضافة لنيابة بني سويف - القسم الثالث التي جرى افتتاحها اليوم، واستعراض منظومة التحول الرقمي بالمجمع.

من جانبه، رحب الدكتور محمد هاني غنيم - محافظ "بني سويف"، بالمستشارعبد الراضي صدّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وقيادات النيابة الإدارية الحضور، وأكد سيادته على اهتمام المحافظة البالغ بتوفير كافة سُبُل الدعم للنيابة الإدارية؛ بما يحقق التكامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات القضاء والهيئات القضائية.