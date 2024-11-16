شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: عملية الإفراج عن الرهائن بمطعم باريس تمت بعد حوار دار مع المتهم والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن المتهم الذي تم توقيفه كان تحت تأثير المخدرات وهو يقوم بعملية الاحتجاز للرهائن فى مطعم بباريس.

وقال مراسل القناة إن عملية الإفراج عن الرهائن تمت بعد حوار دار مع المتهم، ونجح المحققون في إقناعه لإنهاء العملية بسلام.