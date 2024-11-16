أخبار مصر

القاهرة الإخبارية: عملية الإفراج عن الرهائن بمطعم باريس تمت بعد حوار دار مع المتهم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: عملية الإفراج عن الرهائن بمطعم باريس تمت بعد حوار دار مع المتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شرقاوى

السبت، 16 نوفمبر 2024 05:52 م

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن المتهم الذي تم توقيفه كان تحت تأثير المخدرات وهو يقوم بعملية الاحتجاز للرهائن فى مطعم بباريس. 

وقال مراسل القناة إن عملية الإفراج عن الرهائن تمت بعد حوار دار مع المتهم، ونجح المحققون في إقناعه لإنهاء العملية بسلام.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements