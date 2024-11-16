شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" توضح الفرق بين لقاح الأنفلونزا الموسمية وحقنة البرد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة الصحة عبر صفحاتها الرسمية علي منصة فيسبوك، اليوم السبت، توضيح عن الفرق بين لقاح الأنفلونزا الموسمية وحقنة البرد، وذلك ما نرصدة في السطور التالية:

يعد لقاح الأنفلونزا الموسمية عبارة عن حقنة تعطي بإبرة في الذراع، تؤدي الي تقوية المناعة وتنتج أجسام مضادة ضد المرض، حسب ما ورد بصفحة الوزارة الرسمية.

كما ذكرت الفئات الذي يجب عليهم الحصول علي اللقاح وهما: كبار السن، والحوامل، والأطفال، والمصابون بضعف جهاز المناعة، وأصحاب الأمراض المزمنة، وتستمر فاعلية اللقاح لمدة عام.

أما عن حقنة البرد فهي تستخدم لعلاج نزلات البرد فقط، وتحتوي علي مضادات حيوية، وكورتيزون ومسكنات للألام وخوافض للحرارة ،ويجب قبل الحصول عليها الرجوع الي الطبيب.

ولكن الإفراط في استخدامها يجعل الجسم مقاوم لها كما يؤدي الي ضعف المناعة، وارتفاع ضغط الدم، وحدوث قرحة بالمعدة، كما تؤدي الي اختلال وظائف الكلي.

وتتسبب في مشاكل صحية لمرضي السكر، والضغط، والكبد، والقلب، والربو، ولذلك تخدر منها وزارة الصحة لإنها قد تؤدي الي الوفاة.

انفوجراف وزارة الصحة