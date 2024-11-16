شكرا لقرائتكم خبر عن لتسهيل حركة المواطنين.. إنشاء 12 كوبرى مشاة أعلى مصرف المريوطية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تعمل محافظة الجيزة، على التوسع في إنشاء كبارى علوية لعبور المشاة، لتأمين عبور المواطنين للطرق، والحفاظ على انسيابية حركة المرور.

وكشفت المحافظة، مؤخرًا، عن بدء إنشاء 12 كوبري مشاة في الاتجاهين أعلى مسار مصرف المريوطية بدءًا من قرية سقارة وحتى الطريق الأوسطي، على مسافة كيلو لكل كوبري مشاه، لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين ومستخدمي المركبات وحفاظًا على سلامتهم.

وأشارت المحافظة، إلى أن ذلك يأتي ضمن مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة مصرف المريوطية، والذي يضم أعمال إنشاء كباري مشاه وتبطين للمصرف، بدءًا من قرية سقارة وحتى الطريق الأوسطي، وذلك في إطار الاهتمام الذي تولية الدولة بالمصارف المائية لتعظيم الاستفادة منها والتسهيل على المزارعين.

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بضرورة التعاون والتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن المار بها مسار المشروع مع أجهزة الدولة لتحقيق أعلى معدلات في نسب الإنجاز لتحقيق الاستفادة منه، نظرًا لما يعكسه من أهمية كبيرة.