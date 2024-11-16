شكرا لقرائتكم خبر عن كبارى مشاة بحدائق الأهرام تسهل حركة المواطنين وتحد من الحوادث المرورية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

توسعت محافظة الجيزة، في إنشاء كباري علوية لعبور المشاة سواء للشوارع أو الطرق السريعة، بتصميم حضارى، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية، ومواكبة التوسع الكبير فى شبكة الطرق الحديثة.

وشهدت حدائق الأهرام، مؤخرًا، إنشاء 3 كبارى مشاة أمام بوابات حدائق الأهرام، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين، والتيسير عليهم أثناء عبور الطريق والحد من وقوع الحوادث، إذ تعمل الكباري على تحقيق الانسيابية المرورية، وتأمين عبور المواطنين للطريق.

وعقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مؤخرًا، اجتماعًا موسعًا مع جمعية تعمير صحراء الأهرام، في إطار السعي نحو إيجاد حلول عاجلة تهدف إلى تذليل كافة العقبات والمشاكل التي تواجه مواطني قطاع حدائق الأهرام والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم بشكل متكامل.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف العام لما تم تنفيذه من أعمال رصف وتطوير لعدد من الشوارع الرئيسية بحدائق الأهرام، إذ تم رصف حوالي 130 ألف م2 من إجمالي التعاقد علي رصف 400 ألف م2.

وشدد المحافظ، على ضرورة سرعة نهو أعمال الرصف ورفع الكفاءة للطرق والشوارع بالقطاع لتسهيل حركة سير المواطنين، والتي تعد ضمن المطالب الملحة لقاطني القطاع إلى جانب استخدام الأساليب الحديثة في تمهيد ورصف الشوارع وعدم الاعتماد على الاسفلت كخيار أساسي للرصف، على أن يتم مراعاة الاستدامة في الأساليب التي يتم استخدامها في الرصف وأن تتحمل الكثافات المرورية والمعدات الثقيلة.





كبارى مشاة بوابات حدائق الأهرام



كبارى مشاة بوابات حدائق الأهرام