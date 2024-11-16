شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس هيئة الدواء حول شروط صرف الجواهر المخدرة بتذكرة طبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالسبت، 16 نوفمبر 2024 02:17 م
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم قرار رئيس هيئة الدواء رقم 573 لسنة 2024 بشأن الشروط والبيانات الواجب توافرها بالتذكرة الطبية لصرف جواهر مخدرة.
وقال القرار : لا يجوز للمؤسسة الصيدلية صرف تذاكر طبية لصرف جواهر مخدرة إلا على النموذج المؤمن والمرقوم بأرقام مسلسلة وفقًا للنموذج المرافق لهذا القرار ، وممهور بخاتم شعار الجمهورية للإدارة العامة لمراقبة الأسواق ، ومجلد في دفاتر يحوى كل
منها خمسون نموذج .
وتابع : يسلم للأطباء من المرخص لهم بأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 82 لسنة 1960 عدد (1) دفتر شهريًا مقابل الرسم المقدر بالمادة ( ١٥ ) من ذات القانون للدفتر الواحد ، فضلاً عن مقابل خدمات إصدار الوثائق المؤمنة المقرر مع مراعاة تغير سعر التكلفة ، ويجوز زيادة عدد الدفاتر المسلمة شهريًا شريطة تقديم ما يفيد انتهاء النماذج في الدفتر المسلم بذات الشهر
واستكمل :يدون الطبيب جميع البيانات الواردة بالنموذج وبالكعب الثابت بالدفتر بخطه بالحبر غير القابل للإزالة وبطريقة واضحة ويوقعها باسمه ثلاثى وبشكل ظاهر على أن يحفظ بالكعب الثابت بالدفاتر لمدة 10 سنوات .
وقال : لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوى على جواهر مخدرة بعد مضى خمسة أيام من تاريخ تحريرها ، ولا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد التذاكر الطبية ، ويجوز لحامل التذكرة الطبية أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر ممهورة بخاتم الصيدلية ولا يجوز استخدام
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