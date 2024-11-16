شكرا لقرائتكم خبر عن بدر عبد العاطي يلتقى وزيرة خارجية جمهورية لاتفيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، مع وزيرة خارجية جمهورية لاتفيا "بابيا بيريز"، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال منتدى صير بني ياس بدولة الإمارات العربية المتحدة.

أكد الوزير عبد العاطي اهتمام مصر بتعزيز العلاقات مع لاتفيا، والحفاظ على دورية التشاور السياسي بين البلدين لتنسيق المواقف على المستوى الثنائي في مختلف المحافل، مشيرًا إلى أهمية ترسيخ أسس التعاون بين البلدين ومدها لتشمل آفاق أوسع، مبدياً تطلع مصر لتعزيز التجارة المشتركة بين الجانبين.

كما تباحث الوزيران حول أخر التطورات في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في ظل علاقات الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين، كما تبادل الجانبان الرؤى أيضًا حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.