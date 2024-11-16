شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز رهائن داخل مطعم ببلدية "إيسي ليه مولينو" الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

قالت الإذاعة الفرنسية، إن عددا من المسلحين يحتجزون رهائن في مطعم بمدينة "إيسي ليه مولينو"، الواقعة في منطقة الضواحي الجنوبية الغربية من العاصمة باريس.



وعلى الفور انتشرت الشرطة وسيارات الإسعاف ورجال الإطفاء في محيط الحادث.



ولم تكشف وسائل الإعلام الفرنسية، مزيد من التفاصيل حول الحادث.