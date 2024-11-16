أخبار مصر

احتجاز رهائن داخل مطعم ببلدية "إيسي ليه مولينو" الفرنسية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز رهائن داخل مطعم ببلدية "إيسي ليه مولينو" الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

السبت، 16 نوفمبر 2024 03:22 م

قالت الإذاعة الفرنسية، إن عددا من المسلحين يحتجزون رهائن في مطعم بمدينة "إيسي ليه مولينو"، الواقعة في منطقة الضواحي الجنوبية الغربية من العاصمة باريس.


وعلى الفور انتشرت الشرطة وسيارات الإسعاف ورجال الإطفاء في محيط الحادث.


ولم تكشف وسائل الإعلام الفرنسية، مزيد من التفاصيل حول الحادث.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements