شكرا لقرائتكم خبر عن حبس أحمد فتوح سنة مع إيقاف التنفيذ فى قضية الدهس (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحمد فتوح

قضت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، اليوم السبت، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، بالحكم على أحمد فتوح لاعب الزمالك بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، وإلغاء رخصة قيادته في القضية المتهم فيها بالقتل الخطأ للمجني عليه السيد أحمد السيد، أثناء قيادة المتهم لسيارته تحت تأثير المواد المخدرة، بمنطقة العلمين في الساحل الشمالي، مساء يوم 11 أغسطس الماضي.



الحكم على أحمد فتوح بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ

وكانت جلسة المحاكمة السابقة، يوم 22 أكتوبر الماضي، قد شهدت حضور الورثة الشرعيين للمجني عليه، السيد أحمد السيد، ضحية الحادث، والإقرار أمام المحكمة بالتصالح مع " فتوح "، وترك الخصومة في الحق المدني، وذلك بعد أن أسفرت جهود الوساطة بين اللاعب عقب إخلاء سبيله وبين أسرة المجني عليه، عن التوصل للصح، ودفع الدية الشرعية، التي تجاوزت 10 ملايين جنيه، وتسليمها للورثة، خلال الفترة الماضية.

قضية أحمد فتوح

وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، بتلقي بلاغ بقيام المتهم أحمد محمد أبو الفتوح، لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة ، أثناء قيادته السيارة، بالاصطدام بالمجني عليه السيد احمد السيد أثناء عبوره الطريق، بسبب السرعة الزائدة وكون المتهم متعاطيا مخدر الحشيش.

وكشفت التحقيقات وأمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم أحمد فتوح ، في يوم 11 أغسطس 2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، قد أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش، في غير الأحوال المصرح بها قانوني، وقاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك الاصطدام المجني عليه "السيد أحمد " وتسبب في قتله خطأ، وكان ذلك ناشأ عن إهماله ورعونته، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة، حال قيادته السيارة رقم ( ا ف ج 9569 ) بالطريق الساحلي بحالة نجم عنها الاصطدام بالمجني عليه، محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي، التي أدت إلى الوفاة، وبالعرض علي النيابة العامة، قررت إحالة الدعوى إلي محكمة جنايات أول درجة المختصة، بدائرة محكمة الاستئناف بالإسكندرية، لمعاقبة المتهم وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، والتي حددت محكمة جنايات مطروح لمحاكمته.