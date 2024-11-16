شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.9 درجة يضرب سواحل تركيا من ناحية المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

قالت إدارة الكوارث التركية، اليوم السبت، إن زلزالا بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر، ضرب السواحل التركية من ناحية البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت في بيان، أن الموقع في البحر المتوسط، وعلى خط عرض 34.60694 شمالاً، وخط الطول: 32.38333 شرقاً، بعمق 5.52 كم.

ويعد هذا هو الزلزال رقم 4 خلال 24 ساعة حيث ضربت تركيا عدة زلزال أقواها كان في مدينة ملطية الواقعة في منطقة شرق الأناضول، بقوة 4.9 درجة.

وكانت تركيا تعرضت لزلزال قهرمان مرعش 2023، في جنوب البلاد، وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه السطحي غرب مدينة غازي عنتاب، كما امتدَّ أثره إلى سوريا أيضًا نظراً لقرب مركزه من الحدود السورية التركية.