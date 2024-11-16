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الاحتلال: رصد إطلاق 35 صارخا من لبنان سقط بعضها فى مناطق مفتوحة دون إصابات

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

السبت، 16 نوفمبر 2024 12:11 م

أعلن جيش الاحتلال عن رصد إطلاق 35 صارخا من لبنان سقط بعضها في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وذكر إعلام إسرائيلي، أن صفارات الإنذار تدوي في كريات بياليك والمنطقة الصناعية في عكا بالتزامن مع سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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