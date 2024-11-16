شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال: رصد إطلاق 35 صارخا من لبنان سقط بعضها فى مناطق مفتوحة دون إصابات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال عن رصد إطلاق 35 صارخا من لبنان سقط بعضها في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وذكر إعلام إسرائيلي، أن صفارات الإنذار تدوي في كريات بياليك والمنطقة الصناعية في عكا بالتزامن مع سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.