شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال: رصد إطلاق 35 صارخا من لبنان سقط بعضها فى مناطق مفتوحة دون إصابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالسبت، 16 نوفمبر 2024 12:11 م
أعلن جيش الاحتلال عن رصد إطلاق 35 صارخا من لبنان سقط بعضها في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
وذكر إعلام إسرائيلي، أن صفارات الإنذار تدوي في كريات بياليك والمنطقة الصناعية في عكا بالتزامن مع سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.
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