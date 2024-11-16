شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تبدأ تلقى طلبات التقديم لحج الجمعيات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى تلقى الطلبات من أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لـموسم حج لموسم 1446هـ - 2025م، وذلك اعتبارًا من غدا الأحد وحتى يوم 28 نوفمبر الجاري، وأنه لن يلتفت لأى طلب يقدم بعد هذا التاريخ.

ووضعت الوزارة من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج عددًا من الشروط الواجب توافرها فى الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم منها أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوى سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أى جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب فى أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.