شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم طقس معتدل نهارا بارد ليلا وشبورة صباحا والصغرى بالقاهرة 17 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت 15 نوفمبر 2024، طقسا مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدلا نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع اليوم تأثر البلاد بشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار متوسطة على مناطق من مطروح تمتد خفيفة إلى مناطق من الإسكندرية.

وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة السبت: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 15، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 14، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 16.