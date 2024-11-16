شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خدمات تقدمها المراكز التكنولوجية لأصحاب المحلات.. إليك المستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند تقدم أصحاب المحال بطلب للحصول على 3 خدمات، هي: (نقل رخصة إشغال طريق، وتعديل ترخيص محل، وإلغاء ترخيص محل).

أولًا: المستندات المطلوبة لإلغاء ترخيص محل:

في حالة طلب الإلغاء من المرخص له الأصلي أو وكيله:

- أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمي منها في حالة فقدها.

- صورة البطاقة الشخصية والأصل للاطلاع لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الوكيل عنه بموجب توكيل رسمي خاص بإلغاء الترخيص، وفي هذه الحالة يرفق أصل التوكيل بالطلب.

- موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.

- إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالي.

- ما يفيد إخطار مصلحة الضرائب بالإلغاء.

- موافقة من مكتب القوى العاملة الذي تتبعه المنشأة على إلغاء الترخيص.

في حالة وفاة المرخص له الأصلي يضاف للمستندات السابقة ما يلي:

- توكيل رسمي خاص من الورثة لأحدهم أو وكيل عنهم لاتخاذ إجراءات الإلغاء (أصل).

- إعلام الوراثة.

- موافقة النيابة الحسبية (في حالة وجود قصر).

ثانيًا: المستندات المطلوبة لنقل رخصة إشغال طريق في حال التنازل:

- صورة من مستند إثبات الشخصية والأصل للاطلاع للمتنازل والمتنازل إليه.

- عقد تنازل عن الترخيص بالإشغال من المتنازل إلى المتنازل إليه.

- رخصة إشغال الطريق الصادرة.

- الإيصال الدال على سداد رسم النظر.

ثالثًا: المستندات المطلوبة لتعديل ترخيص محل:

- صورة مستند إثبات الشخصية والأصل للاطلاع.

- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

- أصل الترخيص.

- صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.

- 3 نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل المطلوب معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية (في حالة الحاجة إليها).

- صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات) والأصل للاطلاع.

- موافقة الجهات المختصة.

- إيصال سداد الرسوم.