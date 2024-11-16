شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بمتابعة كراسات الحصة والواجبات المنزلية والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مديري المديريات بمتابعة المدارس وما تشمله من كراسات الحصة والواجبات المنزلية، وتنفيذ التقييمات الأسبوعية وكذلك الاختبارات الشهرية ومتابعة عمليات التصحيح والرصد الفوري بالكراسات التي تخصص لها درجات وإعطاء الدرجة داخل الكراسة بالإضافة إلى المهام الأخرى الموكل بها مدير المدرسة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه في ضوء تخصيص درجات للمواظبة والسلوك فإنه يتعين مراعاة خصم الدرجات من الطلاب المتغيبين عن المدرسة بدون عذر مع رصد ذلك تباعاً ، ويعتبر متابعة تنفيذ ذلك مسئولية مدير المدرسة، كما أكدت بالتنبيه المشدد على التوجيهات الفنية ومديري المراحل على مستوى المديريات والإدارات التعليمية بالمتابعة المستمرة للمدارس بجميع مراحلها والتأكد من تنفيذ آليات التطوير وكل ما سبق.