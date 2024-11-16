شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز المناخ يحذر من زراعة البطاطس الصيفى مبكرًا والان مع تفاصيل الخبر

‫حذر الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مزارعى البطاطس الصيفي من زراعة المحصول مبكراً حتى فى حال كانت الأرض جاهزة، وعدم الزراعة فى في أرض ما زالت بها نسبة رطوبة عالية وعدم استخدام اليوريا في الدفعة الأولي من التسميد التى يفضل أن تكون سلفات نشادر أو نترات نشادر.

يشار إلى أن البطاطس من المحاصيل الغذائية المهمة على مستوى العالم، حيث تستخدم فى العديد من المنتجات الغذائية والصناعية الرئيسية فى بعض الدول، ومصدرًا هامًا للمغذيات والألياف الغذائية، كما أنها المحصول الغذائى الرابع على مستوى العالم تلى القمح والذرة والأرز، ومن المحاصيل التصديرية الأولى فى مصر على مستوى الخضر، والثانية فى المحاصيل البستانية بعد الموالح.

وتزرع البطاطس فى مصر على 3 عروات "العروة الصيفية، الشتوية، النيلية" ويتم إنتاج تقاوى العروتين "الشتوية والنيلية" محلياً وتمثل حوالى 70% من إجمالى التقاوى اللازمة لزراعة المساحة الكلية فى حين يتم استيراد ما يقرب من 110 إلى 120 ألف طن لتغطية العروة الصيفية والتى تمثل حوالى 30% من إجمالى المساحة المنزرعة.

