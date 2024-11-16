شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يشن غارة ثالثة على محيط بلدة الخضر فى البقاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام، بأن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي شن غارة ثالثة على محيط بلدة الخضر في البقاع شرقي لبنان.

وصعدت إسرائيل عدوانها على لبنان، حيث شنت صباح الجمعة، غارات كثيفة على منطقتي الطيونة والغبيرى بالضاحية الجنوبية لبيروت، التي شهدت دمارا كبيرا جراء الغارات الإسرائيلية المتتالية، وأيضاً مدينة بعلبك، التي ارتكبت فيها مجزرة نتج عنها 20 شهيدا، بينهم أطفال.

وقد أصدر الجيش الإسرائيلي أومر إخلاء جديدة لسكان الضاحية، وهذا هو الإنذار الخامس لسكان مناطق في ضاحية بيروت الجنوبية خلال 24 ساعة، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على المنطقة.

وطالت الغارات الإسرائيلية منطقة الطيونة والغبيري حي فرحات وجامع مطر بالضاحية.