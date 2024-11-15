شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يسير على طريق البابا شنودة فى زيارة الفاتيكان والان مع تفاصيل الخبر

نشرت صحفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على فيس بوك منشورا يوضح كيف يسير البطاركة على طريق واحد في خدمة الكنيسة، وذلك قرب الذكرى الـ12 لتجليس البابا تواضروس الثاني خليفة القديس مارمرقس الـ118.

وجاء المنشور موضحا أن قداسة البابا شنودة الثالث هو أول بابا قبطي يزور الفاتيكان 15 مايو 1973 بعد انقطاع دام 15 قرنًا، ووقع اتفاقيات مشتركة مع الكاثوليك ومع الروم الأرثوذكس ومع الكنيسة الأنجليكانية وغيرها.

وكذلك يسير قداسة البابا تواضروس الثاني، ويعود لزيارة الفاتيكان في نفس التاريخ بعد 40 سنة (عام 2013)، ليتم تخصيص يوم 15 مايو من كل عام يوما للمحبة الأخوية بين الكنيستين.

جدير بالذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بالذكرى الـ12 لتجليس البابا تواضروس الثاني، على كرسي مارمرقس الرسول ليصبح البطريرك رقم 118 في تاريخ الكنيسة يوم 18 نوفمبر المقبل.