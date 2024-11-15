شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل عددا من الآباء الأساقفة بالكاتدرائية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الجمعة، خمسة الآباء الأساقفة، منهم ثلاثة من أساقفة إيبارشيات المهجر، وأسقف عام ورئيس دير.

حيث ناقش معهم موضوعات تخص العمل الرعوي في أماكن خدمتهم، واستقبل قداسته على الترتيب:

الأنبا ديڤيد أسقف نيويورك ونيوإنجلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.

الأنبا مينا أسقف مسيساجا وڤانكوڤر وغربي كندا.

الأنبا يواقيم الأسقف العام لأسنا.

الأنبا بيتر أسقف نورث وساوث كارولينا وكينتاكي، الولايات المتحدة الأمريكية.

الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، بأسوان.



جدير بالذكر أن قداسة البابا استقبل أمس الأنبا كيرلس الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس، وبحث قداسة البابا مع نيافته عددًا من الملفات الخاصة بالخدمة.