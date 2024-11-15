شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: ننتظر القرار الجمهورى لبدء الدراسة بالجامعة الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أنه تم عرض ملف جامعة القاهرة الأهلية بالكامل على اللجنة المشكلة من وزارة التعليم العالى لمعاينة موقع الجامعة الأهلية، وتم عرضه على مجلس الجامعات الأهلية، وتم إعداد اللائحة الخاصة بمجلس الجامعة ونحن فى انتظار القرار الجمهورى ببدء الدراسة فى الجامعة الأهلية، ومتى صدر هذا القرار سنبدأ على الفور فى تدشين الجامعة واستقبال الطلاب، إذ تم تخصيص مبنى بالفرع الدولى لصالح الجامعة الأهلية، والميزة فى هذا التخصيص هى المبالغ التى ستخرج من الجامعة الأهلية نستطيع أن نخصصها فى بناء الفرع والمقر الدائم لها المحدد له 290 فدانا بجنوب طريق الواحات.

وأضاف الدكتور محمد سامى عبد الصادق خلال حوار مع " الخليج 365" أن الجامعة الأهلية ستضم 11 كلية بـ18 برنامجا من كليات القطاع الطبى والهندسى وبعض الكليات الأخرى، ونأمل أن تبدأ الدراسة بها مع بداية الفصل الدراسى الثانى، وإن لم نتمكن ستكون الدراسة مع بداية العام الجامعى الجديد.