شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تنفيذ 79% من المبنى الجديد للمعامل المركزية بتكلفة 1.375 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الصحة والسكان تعزيز الخدمات الوقائية وتحسين الصحة العامة، موضحة أن التطعيمات المقدمة من يوليو حتى سبتمبر 2024 بلغت 9 ملايين جرعة تطعيمية روتينية، و2.5 مليون جرعة تطعيمية للسن المدرسي، و123 ألف جرعة تطعيمية بمصل الأنفلونزا الموسمي.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن المنظومة الوطنية الوقائية للحفاظ على الصحة العامة، تمكنت من المرور على 50 ألف منشأة غذائية وإجراء الاختبار لـ120 ألف عينة أغذية، و72 ألف عينة مياه، و7.607 عينة لملوثات الهواء، و2.467 عينة للرصد البيئي لنهر النيل، و4.680 عينة من الصرف الصحي، وتدريب العاملين بـ 915 منشآة للتعامل مع آثار المتغيرات المناخية، فيما تم سحب ومعالجة 10 آلاف طن من النفايات الطبية الخطرة، مشيره في هذا الصدد إلى تطوير مجمع نفايات أسيوط بتكلفة تبلغ 62 مليون جنيه.

وأوضحت أن البرنامج القومي لترصد الأمراض المعدية شمل تفعيل إجراءات ترصد مرض جدري القرود وتدريب الإدارات المعنية، ومتابعة مؤشرات تقييم الآداء بجميع المحافظات، وإصدار النسخة المحدثة الدلائل الإرشادية للتعامل مع جدري القرود، وكذلك الترصد

موضحه معدلات تطعيم الأشخاص القادمين بمنافذ دخول مصر، والذي بلغ عددهم 6.579 ضد شلل الأطفال، و1.491 ضد الحصبة، و6.7 مليون راكب قادم من مناطق ذات خطورة، وتم مناظرتهم بالحجر الصحي، مشيره إلى أن معامل وزارة الصحة، تمكنت من إجراء 1.3 مليون فحص معملي، مشيرة الي مشروع الإدارة المركزية للمعامل بمدينة بدر، والذي بلغت نسبة تنفيذه 79% -حتى الآن- بتكلفة تقديرية للمشروع 1.375 مليار جنيه.