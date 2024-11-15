شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا وشبورة صباحا والصغرى بالقاهرة 17 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت 15 نوفمبر 2024، طقسا مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع غدا تأثر البلاد بشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار متوسطة على مناطق من مطروح تمتد خفيفة إلى مناطق من الإسكندرية .

وتشير توقعات حالة الطقس غدا إلى درجات الحرارة المتوقعة السبت: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 15، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 14، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 16.