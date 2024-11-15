شكرا لقرائتكم خبر عن 86 % من القراء يؤيدون مطالب تغليظ عقوبة التعدى على المجارى المائية وأملاك الرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة التعدى على المجارى المائية وأملاك الرى؟؟، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة التعدى على المجارى المائية وأملاك الرى.

وأيد 86% من القراء مطالب تغليظ عقوبة التعدى على المجارى المائية وأملاك الرى، بينما عارض 14% من القراء موضوع الاستطلاع.







