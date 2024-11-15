شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام على بدء صوم الميلاد للكنيسة الأرثوذكسية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب عيد الميلاد المجيد يبحث الكثيرون عن موعد بدء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الميلاد، حيث يحتل هذا العيد مكانة كبرى لدى الأقباط، لأنه يمثل ميلاد السيد المسيح.

وتبدأ الكنيسة الصوم في 25 نوفمبر 2024، ويستمر الصيام لمدة 43 يوما حتى ليلة عيد الميلاد 7 يناير 2025، حيث ينتهي دائما في 29 كيهك / 7 يناير (ويقغ في 28 كيهك في السنوات الكبيسة)، وهذه المدة تعتبر عن الآتي:

- 40 يوما لاستقبال ميلاد السيد المسيح، كما صام موسى 40 يوما.

- 3 أيام تذكار معجزة نقل حبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز.

ويعتبر صوم الميلاد المجيد هو صوما من الدرجة الثانية أي تسمح فيه الكنيسة بتناول السمك، على عكس الصوم الكبير لعيد القيامة، الذي تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تماما، لأنه يعد صوما من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف، بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيواني.

جدير بالذكر أنه يقام قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.