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نقابة المهندسين تعلن عن فرصتى عمل بنظام التعاقد.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للمهندسين عن حاجتها لشغل وظيفتين طبقاً لـ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ولائحتة التنفيذية، وأوضحت أن الوظيفتين هما:

1- مدير إدارة الصيانة بنظام التعاقد.
2- نائب مدير عام إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضحت أن الاشتراطات العامة للتقدم للوظائف، هي:

1- الحصول على مؤهل عالي مناسب للوظيفة المتقدم إليها.
2-  مدة الخبرة الكلية لا تقل عن من 10 إلى 17 عام ، في وظائف تتفق مع العمل المتقدم اليه.
3-  ألا يقل سن المتقدم عن 40 عاما من تاريخ التقدم للوظيفة .
4- تقديم الطلب وملئ الاستمارة المعدة لذلك بإدارة الموارد البشرية بالدور الخامس بمبنى النقابة خلال 15 يوم من تاريخه.

وأشارت إلى ضرورة إرفاق طلب التقدم للوظيفة بالسيرة الذاتية وصورة "المؤهل الدراسي - الرقم القومي - الموقف من التجنيد - صورة حديثة - فيش جنائي حديث باسم النقابة - شهادة سلبية تفيد عدم تعاطي المخدرات ".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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