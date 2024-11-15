شكرا لقرائتكم خبر عن للباحثين عن تدريبات مجانية.. عناوين مراكز التدريب المهنى على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُقدم وزارة العمل من خلال 83 مركزا للتدريب على مستوى الجمهورية، موزعين على 53 مركزا ثابتا، و27 وحدة تدريب مهنى متنقلة، و10 وحدات تدريب مهنى ثابتة، تدريبات مهنية مجانية، لتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل المحلى والخارجى.

ويوضح ”الخليج 365” فى هذا التقرير عناوين مراكز التدريب المهني بالمحافظات: