شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 37 بيتًا من بيوت الله منها 23 مسجدًا جديدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة 15 نوفمبر، 37 مسجدًا، فى إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، منها 23 مسجدًا جديدًا أو إحلالا وتجديدًا، و14 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

ووصل إجمالى ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 396 مسجدًا، منها 297 مسجدًا جديدًا أو إحلالا وتجديدًا، و99 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12477 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 19 مليارًا و849 مليون جنيه.

وجاءت المساجد التى يتم افتتاحها اليوم الجمعة، كالآتي:

ففى مديرية أوقاف الجيزة تم إنشاء مسجد التقوى، محور 26 يوليو، اتجاه الشيخ زايد ميدان لبنان، نفق فودافون، ومسجد الوفاء، حدائق أكتوبر، ومسجد العزيز، منشأة دهشور، مركز البدرشين، وإحلال وتجديد مسجد النصر، مركز العياط.

وفى مديرية أوقاف بنى سويف تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة، بندر سمسطا، ومسجد الإيمان، عزبة عودة، مناشى أبو صير، مركز الواسطى، وإنشاء مسجد أبو بكر الصديق، قرية صفط العرفا، مركز الفشن.

وفى مديرية أوقاف كفر الشيخ تم إحلال وتجديد مسجد أحمد دسوقى غانم، قرية الروضة، مركز سيدى سالم، و مسجد 51 وشهرته الرضوان، قرية 51، مركز الرياض.

وفى مديرية أوقاف البحيرة تم إحلال وتجديد مسجد منيسى، بحرى الفرنساوية، مركز المحمودية، ومسجد سهام، قرية زهور الأمراء، مركز الدلنجات، ومسجد حبيش القبلية، عزبة فرغلى، قرية حفص، مركز دمنهور، ومسجد فرج العالى، قرية بولين، مركز كفر الدوار، وصيانة وتطوير مسجد محمد الدرة، قرية دقدوقة، مركز إيتاى البارود، ومسجد حسن الحكيم، قرية منية عطية، مركز دمنهور، ومسجد الداكر، قرية الحماد، مركز رشيد، ومسجد التوحيد، قرية خضر، مركز دمنهور.

وفى مديرية أوقاف الفيوم تم إحلال وتجديد مسجد محمود أغا، عزبة محمود أغا، قرية دسيا، مركز الفيوم جنوب، ومسجد الرحمن، عزبة الفقى، مركز سنورس، ومسجد الرحمة، منشأة رحمى، مركز إطسا.

وفى مديرية أوقاف الدقهلية تم إنشاء مسجد المدينة المنورة، عزبة الحاجة سكينة، مركز السنبلاوين.

وفى مديرية أوقاف القليوبية تم إنشاء مسجد الصحابة، قرية القلزم، مركز شبين القناطر، شبين غرب.

وفى مديرية أوقاف المنيا تم إحلال وتجديد مسجد نور الإسلام، قرية منشية الدهب، مركز المنيا، ومسجد السلام، قرية مهدية، مركز المنيا، ومسجد البر الرحيم، قرية صفط الخمار، مركز المنيا، ومسجد الحبيبى، قرية الفقاعى، مركز أبو قرقاص، ومسجد النور، قرية البهنسا، مركز بنى مزار.

وفى مديرية أوقاف قنا تم صيانة وتطوير مسجد الشيخ عبد المغيث، نجع غانم، قرية العركى، مركز فرشوط، ومسجد التوبة، نجع غانم، قرية العركى، مركز فرشوط، ومسجد النور، قرية كوم بيجا، مركز فرشوط، ومسجد أبو بكر الصديق، السنابسة، مركز الوقف، ومسجد أبو بكر الصديق، قرية الحاج سلام، مركز فرشوط، ومسجد النصر، قرية العركى، مركز فرشوط.

وفى مديرية أوقاف أسيوط تم صيانة وتطوير مسجد أبو شقة، غرب البلد، مدينة أسيوط.

وفى مديرية أوقاف سوهاج تم صيانة وتطوير مسجد العمرى، مدينة سوهاج.

وفى مديرية أوقاف الإسكندرية تم صيانة وتطوير مسجد الملك القدوس، مدخل قرية العزة، عامرية ثان.

وفى مديرية أوقاف أسوان تم صيانة وتطوير مسجد البياض، قرية البياض، البصيلية قبلى، مركز إدفو.