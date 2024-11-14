شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضبط 1.5 طن لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك بثلاجة بالبدرشين والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نتائج حملات مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مركز ومدينة البدرشين ومباحث التموين، والتي أسفرت عن ضبط 1.5 طن مصنعات لحوم ولحوم مفروم ودهون حيوانية، وهياكل دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في إحدى الثلاجات بقرية العزيزية بالبدرشين.

وأكدت محافظة الجيزة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، مصادرة المضبوطات وغلق المنشأة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشارت إلى أن الحملات جاءت في إطار تنفيذ الدور الرقابي المهم فى خدمة وحماية المواطنين بالمرور على أماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها والدواجن ومنتجاتها والأسماك.



عملية ضبط لحوم فاسدة



ضبط لحوم فاسدة