شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: مقتل قائد فصيل فى كتيبة 51 بلواء جولانى وإصابة ضابط بجنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم مقتل قائد فصيل في كتيبة 51 بلواء جولانى وإصابة ضابط بجروح خطيرة في معارك بجنوب لبنان، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى مقتل 192 ضابطا منذ بداية الحرب، مؤكدا أن واحدا من كل 4 قتلى فى صفوف الجيش هو قائد، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

كما أكد مقتل 12 قائد كتيبة، بينهم 7 برتبة مقدم، و4 قادة ألوية منذ بداية الحرب.