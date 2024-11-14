شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء: منصة مصر الرقمية أتاحت جميع الخدمات الصناعية إليكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، إنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إليكترونيا وتبسيط الإجراءات على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضى والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، قائلا: "بقول لكل المستثمرين عايز تعمل مصنع ماتقلقش هتروح لجهة واحدة وهى هيئة التنمية الصناعية.. فالاتصال بين المستثمر والموظف أصبح معدوماً".

وأوضح أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية عقدت 10 اجتماعات منذ إنشائها، وتم وضع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتى تهدف لزيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج القومى المحلى من 14% إلى 20% سنوياً بحلول 2030، موضحا أنه كان هناك 12 ألف متعثر ولا ينتج، وتم وضع خطة واستراتيجية لهذا الأمر.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن تعيين مستشار لرئيس الوزراء لملف ريادة الأعمال، نظرا لما يمثله هذا الملف من أهمية، موضحا أنه فيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية المتعلق بالإيجارات فالحكومة تضع كل السيناريوهات المختلفة لتنفيذ هذا الحكم.

وتابع أن شائعة طلب مصر من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة إلى 2 مليار دولار بدلاً من 1.3 مليار دولار، هدفها تصدير أن مصر لديها أزمة عملة.

وأوضح أن القمة العربية الإسلامية فى الرياض ووجود الرئيس عبد الفتاح السيسي فى هذه القمة وكلمته التاريخية، خاصة وأن انعقاد القمة يأتي في ظل ظرف إقليمي شديد التعقيد.

وأشار فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إلي مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29.

وفي هذا الصدد، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه التقى خلال حضوره مؤتمر قمة المناخ برئيس وزراء جمهورية أذربيجان، وعدد من أصحاب السمو والفخامة رؤساء وقادة عدد من الدول المشاركة في القمة، كما التقى بالمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدوليّ، لافتا إلى أن هذا المؤتمر كان فرصة مواتية لتأكيد عمق الروابط التي تجمع مصر بمختلف دول العالم، ورغبة الدولة المصرية في توسيع أطر التعاون الثنائي مع تلك الدول في مختلف المجالات.