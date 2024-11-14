شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد حبس طبيبة كفر الدوار 15 يوما على ذمة التحقيقات والان مع تفاصيل الخبر

قررالمستشار محمد نجا قاضى الأمور الوقتية بمحكمة كفر الدوار بالبحيرة، تجديد حبس الدكتورة وسام شعيب المعروفة إعلاميا بـ طبيبة كفر الدوار 15 يوم على ذمة التحقيقات.

فيما قرر فريق الدفاع عن الطبيبة استئناف أمر الحبس أمام الجهات القضائية المختصة.

وكانت نيابة كفر الدوار بمحافظة البحيرة قد قررت حبس طبيبة أمراض النساء بكفر الدوار 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما قررت النيابة العامة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها مع تحريات مباحث الاتصالات.

ووجهت النيابة العامة عدة إتهامات الطبيبة منها التعدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصرى بهدف الأخلال بالنظام العام والأضرار بالسلام.

وكذلك نشر بسوء قصد أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام إلى جانب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصرى.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد بكفر الدوار، وذلك على خلفية ظهورها فى مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ترصد بعض حالات الانحلال الأخلاقي وحمل عدد من الفتيات بدون زواج شرعى وذلك من خلال عيادتها الخاصة.

وأثار نشر هذه الفيديوهات حالة من الجدل وتصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي ، واعتبر الكثيرون أن ما قالته الطبيبة يعد إفشاء لأسرار المرضى وتشويه سمعة مصر، فيما أكدت طبيبة النساء والتوليد أنها لم تقصد الإساءة لاى أحد واو تفشى اى اسرار للمرضى، وأضافت أنها كانت حسنة النية ولم تذكر أى أسماء للمرض وأن نشرها لهذه الفيديوهات النصيحة للأسر واولياء الأمور لمتابعة بناتهن حتى لا يقعوا فى براثن الانحراف عن القيم الدينية والاجتماعية السوية.